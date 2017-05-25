В Баку задержан совершавший мошенничество в отношении водителей такси

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел страны осуществили очередные оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, обманывавших граждан путем мошенничества, и тем самым присвоивших крупную сумму денег пострадавших.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Так, группа водителей такси, курсирующих между районами, сообщила в Гарадагское районное управление полиции о присвоении их денег путем обмана двумя неизвестными лицами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела уголовного розыска Гарадагского РУП, по подозрению в совершении мошенничества был задержан житель города Баку Гаиль Надиров, личность еще одного человека была установлена.

В ходе расследования выяснилось, что в разное время по указанному адресу Г. Надиров подходил к водителям такси и просил их доставить в район и там передать ожидающему человеку пакеты, в которых якобы находились компьютерное оборудование и дорогостоящие телефонные номера, принадлежащие различным мобильным операторам.

Взамен этого он обманным путем сразу получал от водителей деньги, которые якобы заплатит принимающий человек в районе.

Для того, чтобы завоевать доверие Г. Надиров организовывал телефонный разговор водителей с человеком, который якобы примет пакеты. Водители такси с данным предложением соглашались и платили деньги, но по прибытии в район не могли связаться с человеком, который должен был им вернуть деньги, после этого они понимали, что были обмануты.

Отметим, что в представленных водителям пакетах компьютерного оборудования не было, а sim-карты были не дорогостоящими, как утверждалось, а самыми обычными.

По указанным фактам в Следственном отделе Гарадагского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется расследование. Продолжаются поиски другого лица, подозреваемого в осуществлении мошенничества совместно с Г. Надировым.

Сотрудники полиции не исключают причастность Г. Надирова, задержанного по подозрению в совершении мошенничества, к другим аналогичным преступлениям. Если от его действий пострадали другие граждане, они могут обратиться в Центр звонков "102" министерства внутренних дел или в Гарадагское РУП.