В Баку задержан серийный похититель велосипедов

В Бинагадинском районе Баку задержан мужчина, укравший велосипеды у 20 граждан.

В Бинагадинском районе Баку задержан мужчина, укравший велосипеды у 20 граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Житель столицы обратился в 5-й отдел Бинагадинского районного управления полиции и сообщил, что из подъезда дома был украден принадлежащий ему велосипед стоимостью 1 200 манатов.

По подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый Тофик Мурсалов.

В ходе следствия было установлено, что задержанный украл велосипеды еще у 19 граждан в Бинагадинском районе. Несколько краденых велосипедов Тофик Мурсалов продал в одном из торговых центров столицы.

Собранные в отношении задержанного материалы направлены в Бинагадинский районный отдел полиции. Проводятся необходимые следственные мероприятия.