В Баку задержан сбивший пешехода и сбежавший с места ДТП водитель

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержан водитель, сбивший переходившего дорогу пешехода и сбежавший с места ДТП.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в 27-е отделение полиции Ясамальского районного управления полиции поступила информация о том, что переходившая дорогу жительница столицы Фарида Самедова была госпитализирована в результате наезда на нее автомобиля на улице М. Гасанова в Ясамальском районе Баку.

Сотрудниками полиции было установлено, что ДТП совершил автомобиль марки BMW. В результате принятых мер был задержан и передан следствию водитель автомобиля - житель Баку Ровшан Саламов.