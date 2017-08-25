В Баку задержан сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП водитель

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 24 августа в 4 часа на территории Сабаильского района неизвестный автомобиль совершил ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, получивший тяжелые травмы житель Ширвана Фазиль Гусейнов скончался на месте аварии.

Как только информация поступила в Сабаильское РУП, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и приступили к незамедлительным мерам по выявлению и задержанию водителя.

Сотрудникам Службы "Безопасный город" Главного управления полиции города Баку удалось установить, что ДТП было совершено автомобилем марки "Renault". Об этом были проинформированы соответствующие органы.

В результате проведенных сотрудниками 39-го отделения полиции Сабаильского РУП мероприятий удалось установить, что автомобилем управлял житель Баку Теймур Гусейнов. Водитель задержан.