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    В Баку задержан сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП водитель

    В результате проведенных мероприятий удалось установить, что автомобилем управлял житель Баку Теймур Гусейнов

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 24 августа в 4 часа на территории Сабаильского района неизвестный автомобиль совершил ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, получивший тяжелые травмы житель Ширвана Фазиль Гусейнов скончался на месте аварии.

    Как только информация поступила в Сабаильское РУП, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и приступили к незамедлительным мерам по выявлению и задержанию водителя.

    Сотрудникам Службы "Безопасный город" Главного управления полиции города Баку удалось установить, что ДТП было совершено автомобилем марки "Renault". Об этом были проинформированы соответствующие органы.

    В результате проведенных сотрудниками 39-го отделения полиции Сабаильского РУП мероприятий удалось установить, что автомобилем управлял житель Баку Теймур Гусейнов. Водитель задержан. 

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