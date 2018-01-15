В Баку задержан сбивший насмерть пешехода и сбежавший с места ДТП водитель

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками полиции Сабунчинского района и прокуратуры, задержан и передан следствию водитель, совершив на территории района ДТП и сбежавший с места происшествия.

Как сообщает Report, информацию об этом совместно распространили Бакинская городская прокуратура и Управление полиции г. Баку.

В следственном отделе районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК по факту совершения 14 января неизвестным вредителем на автомобиле марки Hyundai с государственным номерным знаком 99-LX-652 наезда на переходящего дорогу Мирзаева Ганбара Али огу 1955 г.р., смерти пешехода в результате полученных травм и оставления водителем места происшествия.

В результате незамедлительно проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в причастности к ДТП Мамедова Араза Ганимат оглу 1980 г.р. Он был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.