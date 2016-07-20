В Баку задержан сбивший двух пешеходов и скрывшийся с места ДТП водитель

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили официальную информацию о произошедшем в столице ДТП.

Как отмечается в поступившей в Report информации, 19 июля в 14 часов, нарушив правила дорожного движения и правила эксплуатации транспортных средств, житель Баку Фарид Шахмарлы за рулем автомобиля марки "Brilliance" с государственным регистрационным номером 01-AB-055 на территории Наримановского района сбил переходящих дорогу Гиймет Ибрагимову и Хадиджу Керимову и скрылся с места ДТП. Пострадавшая Г.Ибрагимова скончалась, а Х.Керимова получила травмы различной степени тяжести.

По факту в Следственном отделе Наримановского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 264 (побег с места ДТП) УК.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов бежавший с места ДТП водитель был задержан и привлечен к следствию.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.