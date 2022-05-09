В Баку задержан сбежавший с места ДТП водитель

В Баку спустя 10 дней задержан водитель, совершивший ДТП и сбежавший с места происшествия.

В Баку спустя 10 дней задержан водитель, совершивший ДТП и сбежавший с места происшествия.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

28 апреля в 21-й отдел полиции Насиминского районного управления Баку поступила информация, что неустановленный автомобиль врезался в автомобиль марки Volkswagen, за рулем которого находился житель Баку Я.Халафов. Во время аварии пострадала пассажирка Volkswagen, которую доставили в больницу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского РУП, было установлено, что виновником ДТП был житель Масаллинского района Фадакар Муршудов, находившийся на момент аварии за рулем своего автомобиля марки Renault. Он был задержан.

Ведется расследование.