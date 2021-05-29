О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку задержан сбежавший из больницы пациент с COVID-19

В Баку задержан сбежавший из больницы пациент с COVID-19 Сотрудники органов внутренних дел на территории Бинагадинского и Насиминского районов Баку задержали в общественных местах двоих активных больных коронавирусом.
Происшествия
29 мая 2021 г. 13:22
В Баку задержан сбежавший из больницы пациент с COVID-19

Сотрудники органов внутренних дел на территории Бинагадинского и Насиминского районов Баку задержали в общественных местах двоих активных больных коронавирусом.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу.

Одного из задержанных доставили домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Было установлено, что другой гражданин проходил лечение в больнице модульного типа на территории Абшеронского района, но самовольно покинул медучреждение, его доставили в больницу для продолжения лечения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda iki nəfər aktiv koronavirus xəstəsi saxlanılıb

Самое важное

Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
29 мая 2021 г. 13:04
В Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
ФотоВ Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
29 мая 2021 г. 12:03
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
29 мая 2021 г. 10:33
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 00:47
Подготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева
ВидеоПодготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева
28 мая 2021 г. 20:29
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
28 мая 2021 г. 11:26
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
28 мая 2021 г. 00:00
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
27 мая 2021 г. 20:27
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
27 мая 2021 г. 20:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi