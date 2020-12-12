В Баку задержан разгуливающий без медмаски больной коронавирусом

Собранные в отношении Р.Ахмедова материалы направлены в следственный отдел районного управления полиции

Сотрудники 3-го отделения Хазарского районного управления полиции задержали 34-летнего Рашада Ахмедова в поселке Бина за неиспользование медицинской маски в общественном месте.

Как сообщает Report, в ходе расследования было установлено, что мужчина зарегистрирован как активный носитель вируса COVID-19.

Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу, с соблюдением медицинских правил вернули его домой, о чем сообщили в соответствующее учреждение здравоохранения.

Собранные в отношении Р.Ахмедова материалы направлены в следственный отдел районного управления полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса, продолжается расследование.