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В Баку задержан разгуливающий без медмаски больной коронавирусом

В Баку задержан разгуливающий без медмаски больной коронавирусом Собранные в отношении Р.Ахмедова материалы направлены в следственный отдел районного управления полиции
Происшествия
12 декабря 2020 г. 16:31
В Баку задержан разгуливающий без медмаски больной коронавирусом

Сотрудники 3-го отделения Хазарского районного управления полиции задержали 34-летнего Рашада Ахмедова в поселке Бина за неиспользование медицинской маски в общественном месте.

Как сообщает Report, в ходе расследования было установлено, что мужчина зарегистрирован как активный носитель вируса COVID-19.

Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу, с соблюдением медицинских правил вернули его домой, о чем сообщили в соответствующее учреждение здравоохранения.

Собранные в отношении Р.Ахмедова материалы направлены в следственный отдел районного управления полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса, продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tibbi maskadan istifadə etməyən koronavirus xəstəsi saxlanılıb

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