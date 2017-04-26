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    В Баку задержан пытавшийся обокрасть школьницу мужчина

    Им оказался ранее судимый житель Лянкярана

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Установлена личность мужчины, пытавшегося обокрасть 15-летнюю девочку в Баку.

    Как сообщает Report, в результате оперативных действий сотрудников полиции задержан житель Лянкярана Вахабов Мирза 1988 г.р, ранее судимый по ст. 177, 180 и 228 УК.

    Напомним, что инцидент произошел напротив дома 8B по улице Б. Алиева в поселке Мардакян Хазарского района. Применив силу, неизвестный попытался отобрать портфель у школьницы А.И. 2002 г.р. Школьница закричала, и грабитель скрылся с места происшествия. 

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