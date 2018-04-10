В Баку задержан пытавшийся обокрасть киоск гражданин Грузии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, пытавшийся совершить кражу из киоска.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в ночь на 4 апреля в поселке Бакиханова сотрудники охранной полиции стали свидетелями того, как вор совершал кражу из киоска.

Благодаря оперативности сотрудников охранной полиции подозреваемый в совершении этого преступления при попытке бегства с места происшествия был задержан и передан в отделение. В отделении установлена личность подозреваемого, это гражданин Грузии Ниджат Йолчуев. В отделении во время личного обыска при нем были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическим веществом - высушенной марихуаной и колюще-режущие инструменты.

Собранные в отношении задержанного материалы для расследования были направлены в Следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции.

После расследований станет известно, принимал ли Н.Йолчуев участие в каких-либо других преступлениях.