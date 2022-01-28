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В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова за 7 тыс. манатов

В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова за 7 тыс. манатов На основании поступившей оперативной информации, сотрудники 12-го отделения Сабунчинского РУП задержали мужчину за незаконное ношение огнестрельного оружия.
Происшествия
28 января 2022 г. 16:44
В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова за 7 тыс. манатов

На основании поступившей оперативной информации, сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали мужчину за незаконное ношение огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Ранее судимый Абузер Абузеров был задержан при попытке продать автомат Калашникова за 7 тыс. манатов.

Помимо автомата при личном досмотре у задержанного обнаружено 60 патронов и магазин к автомату. А.Абузеров заявил стражам порядка, что автомат Калашникова появился у него недавно, и он решил не сдавать его в полицию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 7 min manata avtomat satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

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