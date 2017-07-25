В Баку задержан мужчина, стрелявший в своего земляка

Огуз. 25 июля. REPORT.AZ/ В Огузском районе задержан мужчина, пытавшийся застрелить своего земляка.

Как сообщает Report, 24 июля в селе Ягублу Огузского района вынужденный переселенец из Лачинского района Лачин Ягуб оглу Исаев 1973 г.р. получил тяжелое пулевое ранение в результате вооруженного инцидента. Пострадавший близкими был доставлен в больницу, получившему пулевое ранение в руку и область грудной клетки Л. Исаеву была проведена операция, он был помещен в реанимационное отделение больницы.

В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов Огузского района расследований стало известно, что инцидент совершен жителем села Джорман Лачинского района Рамином Садай оглу Намазовым 1985 г.р. и он был задержан.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 29.120 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).