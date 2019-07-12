В Баку задержан представлявшийся турецким бизнесменом мошенник

В Баку задержан мужчина, который, представляясь турецким бизнесменом, совершал мошенничество, обманывал людей и присваивал принадлежащие им ценные предметы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, обратившийся в 18-й отдел полиции Наримановского РУП потерпевший заявил, что некоторое время назад познакомился с мужчиной, представившимся Хаканом и укравшим его мобильный телефон.

Сотрудники отдела задержали подозреваемого в совершении кражи жителя Сальянского района Мамедали Ахмедова. В показаниях он признался, что представлялся турецким бизнесменом, встретился с потерпевшим для якобы переговоров по приобретению фермы и украл его телефон.

По факту в 18-м отделе Наримановского РУП продолжается расследование.

Сотрудники полиции не исключают совершения М.Ахмедовым других преступлений. Пострадавшие от его деяний могут сообщить по номеру "102" или обратиться в 18-й отдел Наримановского РУП.