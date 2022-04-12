В Баку задержан похититель счетчиков воды

В Бинагадинском районе задержан подозреваемый в хищении 22 счетчиков воды, установленных по разным адресам.

В Бинагадинском районе задержан подозреваемый в хищении 22 счетчиков воды, установленных по разным адресам.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате операции, проведенной сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, был задержан и передан под следствие подозреваемый в совершении указанных краж в поселке Бинагади, ранее судимый Шахрияр Моллаи.

В своих показаниях он заявил, что разбирал украденные счетчики на части и продавал их в пункты приема металла. Часть украденных счетчиков была обнаружена у задержанного и изъята в качестве вещественных доказательств.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, в поселке Бинагади был задержан подозреваемый в краже металлических труб и электропроводки общей протяженностью 600 метров из нефтепроводов, являющихся государственной собственностью, ранее судимый Эльмар Аббасов. В своих показаниях он признался в кражах и заявил, что продал металлические трубы.

Материалы, собранные в связи с фактами в 43-м отделении полиции, направлены в Бинагадинское районное управление полиции. В отношении Шахрияра Моллаи и Эльмара Аббасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.