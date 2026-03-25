    В Баку задержан подозреваемый в краже госномеров и вымогательстве

    25 марта, 2026
    В Сабунчинском районе Баку задержан подозреваемый в краже государственных регистрационных знаков с автомобилей и вымогательстве денег у их владельцев.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    По данным ведомства, пострадавшие обратились в полицию с заявлениями о пропаже номеров.

    Сотрудники 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали 33-летнего Гасана Сафарли. Выяснилось, что после кражи номеров он оставлял на автомобилях свой контактный номер и требовал деньги за их возврат. Установлена причастность задержанного к аналогичным преступлениям и в других районах Баку.

    По факту ведется следствие.

    МВД Азербайджана Кража госномеров Сабунчинское РУП
    Sabunçuda avtomobil nömrələrini oğurlayıb sahiblərindən pul tələb etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Ты - Король

