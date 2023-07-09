В Баку задержан подозреваемый в убийстве отца

В Низаминском районе Баку задержан подозреваемый в убийстве отца.

В Низаминскую районную прокуратуру города Баку 9 июля около 02:00 поступила информация о смерти в одном из домов на территории района Расула Ханмирза оглу Юсифли, 1968 года рождения, от полученных колото-резаных ранений.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Парвин Юсифов, 1993 года рождения, совершил умышленное убийство своего отца Р.Юсифова, нанеся ему во время спора ножевые ранения.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. П.Юсифов был задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

07:10

В Низаминском районе Баку задержан подозреваемый в убийстве отца.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Так, 9 июля около 02:00 в полицию поступила информация о смерти в одном из домов в Низаминском районе Баку Расула Ханмирза оглу Юсифли, 1968 года рождения, от полученных колото-резаных ран.

Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления сын убитого Парвин Юсифли, 1993 года рождения.

По факту ведутся проверки.