О нас

В Баку задержан подозреваемый в убийстве отца

В Баку задержан подозреваемый в убийстве отца В Низаминском районе Баку задержан подозреваемый в убийстве отца.
Происшествия
9 июля 2023 г. 07:43
В Баку задержан подозреваемый в убийстве отца

В Низаминскую районную прокуратуру города Баку 9 июля около 02:00 поступила информация о смерти в одном из домов на территории района Расула Ханмирза оглу Юсифли, 1968 года рождения, от полученных колото-резаных ранений.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Парвин Юсифов, 1993 года рождения, совершил умышленное убийство своего отца Р.Юсифова, нанеся ему во время спора ножевые ранения.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. П.Юсифов был задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

07:10

В Низаминском районе Баку задержан подозреваемый в убийстве отца.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Так, 9 июля около 02:00 в полицию поступила информация о смерти в одном из домов в Низаминском районе Баку Расула Ханмирза оглу Юсифли, 1968 года рождения, от полученных колото-резаных ран.

Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления сын убитого Парвин Юсифли, 1993 года рождения.

По факту ведутся проверки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nizami rayonunda oğul atasını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi