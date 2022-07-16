В Баку задержан подозреваемый в убийстве бывшей жены

15 июля около 20:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве в частном доме в поселке Бина Хазарского района Вюсали Алиевой 1982 г.р.

15 июля около 20:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве в частном доме в поселке Бина Хазарского района Вюсали Алиевой 1982 г.р.

Как сообщили Report в Хазарской районной прокуратуре, в ходе предварительного разбирательства были выявлены обоснованные подозрения в том, что бывший муж потерпевшей Арзуман Фазилов 1978 г.р. в ходе конфликта на почве личных отношений нанес В.Алиевой многочисленные ножевые ранения, повлекшие смерть.

По факту в Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

А.Фазилов был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. Следственные мероприятия продолжаются.