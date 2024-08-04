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В Баку задержан подозреваемый в убийстве 51-летнего мужчины

В Баку задержан подозреваемый в убийстве 51-летнего мужчины В Наримановском районе Баку произошло убийство, подозреваемый задержан.
Происшествия
4 августа 2024 г. 08:25
В Баку задержан подозреваемый в убийстве 51-летнего мужчины

В Наримановском районе Баку произошло убийство, подозреваемый задержан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что 4 августа около 01:00 в полицию поступила информация об убийстве в одном из домов в Наримановском районе столицы Гасымова Ульви Гейс оглу, 1973 года рождения.

Подозреваемый в совершении преступного деяния Хикмет Огтай оглу Мухтаров, 1989 года рождения, был задержан сотрудниками полиции.

По предварительной версии, инцидент произошел на почве личных отношений.

В связи с фактом ведется расследование.

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