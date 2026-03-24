В Баку задержан подозреваемый в повреждении скальных пород
Происшествия
- 24 марта, 2026
- 15:38
В поселке Бузовна Хазарского района Баку задержан подозреваемый в повреждении скальных пород.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 23 марта полиция выявила и пресекла незаконные работы на территории поселка.
Установлено, что организатором работ являлся Алескер Джафаров (1978 г.р.), а камни извлекались с использованием техники, управляемой Тебризом Оруджевым (1985 г.р.).
По факту возбуждено уголовное дело.
Джафаров привлечен к ответственности, следствие продолжается.
