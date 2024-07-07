В Баку задержан подозреваемый в оказании сопротивления полиции с применением ножа

В Баку задержан подозреваемый в оказании сопротивления с применением ножа сотруднику полиции при задержании.

В Баку задержан подозреваемый в оказании сопротивления с применением ножа сотруднику полиции при задержании.

Об этом Report сообщили в Сураханской районной прокуратуре.

Согласно информации, 7 июля ранее неоднократно судимый и находившийся в розыске Мехман Мамедов, 1983 года рождения, во время задержания в поселке Бина оказал сопротивление сотрудникам полиции с применением ножа.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что во время оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Гарадагского РОП в целях задержания и привлечения к следствию М.Мамедова, последний совершил убийство сотрудника полиции Фахреддина Насирова, 1986 года рождения, нанеся ему ранения ножом.

В связи с фактом в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3 (умышленное убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти).

Мехман Мамедов задержан в качестве подозреваемого по делу.