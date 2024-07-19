В Баку задержан подозреваемый в ограблении платежного терминала в магазине

В Баку задержан подозреваемый в ограблении платежного терминала в магазине

Полиция задержала подозреваемого в ограблении платежного терминала в одном из магазинов в Ясамальском районе столицы.

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Полиция задержала подозреваемого в ограблении платежного терминала в одном из магазинов в Ясамальском районе столицы. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД). Сообщается, что неизвестный мужчина, надев на лицо черную маску, взломал ночью дверь магазина и похитил денежные средства из находящегося внутри платежного терминала. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения. В качестве подозреваемого сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции задержан ранее судимый за кражи Турхан Мустафаев (1996 г.р.). По факту продолжается расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал