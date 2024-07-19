В Баку задержан подозреваемый в ограблении платежного терминала в магазине 

Полиция задержала подозреваемого в ограблении платежного терминала в одном из магазинов в Ясамальском районе столицы.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Сообщается, что неизвестный мужчина, надев на лицо черную маску, взломал ночью дверь магазина и похитил денежные средства из находящегося внутри платежного терминала. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
В качестве подозреваемого сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции задержан ранее судимый за кражи Турхан Мустафаев (1996 г.р.).
По факту продолжается расследование.