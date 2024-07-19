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В Баку задержан подозреваемый в ограблении платежного терминала в магазине 

В Баку задержан подозреваемый в ограблении платежного терминала в магазине  Полиция задержала подозреваемого в ограблении платежного терминала в одном из магазинов в Ясамальском районе столицы.
Происшествия
19 июля 2024 г. 16:11
В Баку задержан подозреваемый в ограблении платежного терминала в магазине 

Полиция задержала подозреваемого в ограблении платежного терминала в одном из магазинов в Ясамальском районе столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что неизвестный мужчина, надев на лицо черную маску, взломал ночью дверь магазина и похитил денежные средства из находящегося внутри платежного терминала. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В качестве подозреваемого сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции задержан ранее судимый за кражи Турхан Мустафаев (1996 г.р.).

По факту продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda maska ilə mağazanın içərisində olan ödəmə terminalını talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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