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В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении участников войны

В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении участников войны Сотрудники Насиминского РУП задержали Ахмеда Абдулкеримова, подозреваемого в мошенничестве и присвоении средств граждан.
Происшествия
26 сентября 2024 г. 15:44
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении участников войны

Сотрудники Насиминского РУП задержали Ахмеда Абдулкеримова, подозреваемого в мошенничестве и присвоении средств граждан.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Задержанный, представляясь бывшим сотрудником одного из государственных учреждений и правозащитником, обманывал в основном участников войны. Он обещал им льготное жилье, автомобили, страховые выплаты и бессрочное пособие по инвалидности. По данным следствия, Абдулкеримов присвоил в общей сложности около 60 тыс. манатов.

В отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda müharibə iştirakçılarına qarşı dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs tutulub

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