В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении участников войны

Сотрудники Насиминского РУП задержали Ахмеда Абдулкеримова, подозреваемого в мошенничестве и присвоении средств граждан.

Сотрудники Насиминского РУП задержали Ахмеда Абдулкеримова, подозреваемого в мошенничестве и присвоении средств граждан.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Задержанный, представляясь бывшим сотрудником одного из государственных учреждений и правозащитником, обманывал в основном участников войны. Он обещал им льготное жилье, автомобили, страховые выплаты и бессрочное пособие по инвалидности. По данным следствия, Абдулкеримов присвоил в общей сложности около 60 тыс. манатов.

В отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия по делу продолжаются.