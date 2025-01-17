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В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов

В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
Происшествия
17 января 2025 г. 16:43
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов

В Наримановском районе Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму более 38 тыс. манатов.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство внутренних дел.

Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что в Наримановском районе в отношении четверых граждан совершено мошенничество на сумму 38 600 манатов.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции по подозрении в совершении преступления задержан 48-летний И.Мирзоев.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 38 min manatdan çox dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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