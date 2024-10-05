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В Баку задержан подозреваемый в мошенническом присвоении 76 тысяч манатов

В Баку задержан подозреваемый в мошенническом присвоении 76 тысяч манатов Полиция задержала двух человек, подозреваемых в мошенничестве в Баку и Сумгайыте.
Происшествия
5 октября 2024 г. 11:05
В Баку задержан подозреваемый в мошенническом присвоении 76 тысяч манатов

Полиция задержала двух человек, подозреваемых в мошенничестве в Баку и Сумгайыте.

Как сообщает Report, об этом информировало Министерство внутренних дел.

Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали 49-летнего А.Алиева, подозреваемого в присвоении 76 тыс. манатов у одного человека, а сотрудниками 3-го отделения полиции Сумгайытского городского управления задержан 33-летний И.Мамедли, который подозревается в присвоении 8 745 манатов у жителя города.

По фактам проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 76 min manatı dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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