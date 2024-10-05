В Баку задержан подозреваемый в мошенническом присвоении 76 тысяч манатов

Полиция задержала двух человек, подозреваемых в мошенничестве в Баку и Сумгайыте.
Как сообщает Report, об этом информировало Министерство внутренних дел.
Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали 49-летнего А.Алиева, подозреваемого в присвоении 76 тыс. манатов у одного человека, а сотрудниками 3-го отделения полиции Сумгайытского городского управления задержан 33-летний И.Мамедли, который подозревается в присвоении 8 745 манатов у жителя города.
По фактам проводится расследование.