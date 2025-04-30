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В Баку задержан подозреваемый в краже золота стоимостью свыше 7 тыс. манатов

В Баку задержан подозреваемый в краже золота стоимостью свыше 7 тыс. манатов В одном из домов в Хатаинском районе Баку были украдены золотые украшения стоимостью 7 400 манатов, а также деньги в размере 70 манатов и 900 долларов.
Происшествия
30 апреля 2025 г. 18:33
В Баку задержан подозреваемый в краже золота стоимостью свыше 7 тыс. манатов

В одном из домов в Хатаинском районе Баку были украдены золотые украшения стоимостью 7 400 манатов, а также деньги в размере 70 манатов и 900 долларов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления, ранее неоднократно судимый 38-летний Р.Багиев.

Также сотрудниками полиции задержана женщина, подозреваемая в краже банковской карты и 300 манатов у жителя Сабаильского района.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bank kartı və pul talamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

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