В Баку задержан подозреваемый в краже золота стоимостью свыше 7 тыс. манатов

В одном из домов в Хатаинском районе Баку были украдены золотые украшения стоимостью 7 400 манатов, а также деньги в размере 70 манатов и 900 долларов.

В одном из домов в Хатаинском районе Баку были украдены золотые украшения стоимостью 7 400 манатов, а также деньги в размере 70 манатов и 900 долларов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления, ранее неоднократно судимый 38-летний Р.Багиев.

Также сотрудниками полиции задержана женщина, подозреваемая в краже банковской карты и 300 манатов у жителя Сабаильского района.

По фактам ведется расследование.