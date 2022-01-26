В Баку задержан подозреваемый в краже сумок

В Баку задержан подозреваемый в краже сумок .

В Баку задержан подозреваемый в краже сумок .

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

22 января в 9-ое отделение полиции Сабаильского РУП поступила информация о том, что были украдены принадлежащая М.Сеидовой (жительница Баку) дамская сумка, в которой находились два мобильных телефона на сумму 2 500 манатов, а также принадлежащая Р.Самедовой (жительница Огузского района) сумка, в которой были адаптер, карта памяти и Power bank общей стоимостью в 600 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи житель города Баку Р.Новрузов.

Ведется расследование.