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В Баку задержан подозреваемый в краже сумок

В Баку задержан подозреваемый в краже сумок В Баку задержан подозреваемый в краже сумок .
Происшествия
26 января 2022 г. 10:34
В Баку задержан подозреваемый в краже сумок
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В Баку задержан подозреваемый в краже сумок .

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

22 января в 9-ое отделение полиции Сабаильского РУП поступила информация о том, что были украдены принадлежащая М.Сеидовой (жительница Баку) дамская сумка, в которой находились два мобильных телефона на сумму 2 500 манатов, а также принадлежащая Р.Самедовой (жительница Огузского района) сумка, в которой были адаптер, карта памяти и Power bank общей стоимостью в 600 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи житель города Баку Р.Новрузов.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda çantalar oğurlayan şəxs tutulub

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