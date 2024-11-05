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В Баку задержан подозреваемый в краже оборудования на 30 тыс. манатов

В Баку задержан подозреваемый в краже оборудования на 30 тыс. манатов В Баку задержан подозреваемый в краже дверей и кондиционеров на сумму 30 тыс. манатов.
Происшествия
5 ноября 2024 г. 17:39
В Баку задержан подозреваемый в краже оборудования на 30 тыс. манатов

В Баку задержан подозреваемый в краже дверей и кондиционеров на сумму 30 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Житель поселка Кешля обратился в полицию с заявлением о краже из квартиры, используемой как склад, 34 дверей, 16 кондиционеров и строительных материалов на сумму 30 тыс. манатов. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 23-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления 39-летний Али Алиев. У него также было обнаружено психотропное вещество метамфетамин, приобретенное для личного использования.

В ходе другого мероприятия полицией был задержан 44-летний Пярвиз Аллахвердиев, укравший аккумуляторы с двух автомобилей марки "ВАЗ" в Низаминском районе. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По фактам продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 30 min manatlıq avadanlıq oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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