В Баку задержан подозреваемый в краже оборудования на 30 тыс. манатов

В Баку задержан подозреваемый в краже дверей и кондиционеров на сумму 30 тыс. манатов.

В Баку задержан подозреваемый в краже дверей и кондиционеров на сумму 30 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Житель поселка Кешля обратился в полицию с заявлением о краже из квартиры, используемой как склад, 34 дверей, 16 кондиционеров и строительных материалов на сумму 30 тыс. манатов. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 23-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления 39-летний Али Алиев. У него также было обнаружено психотропное вещество метамфетамин, приобретенное для личного использования.

В ходе другого мероприятия полицией был задержан 44-летний Пярвиз Аллахвердиев, укравший аккумуляторы с двух автомобилей марки "ВАЗ" в Низаминском районе. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По фактам продолжается расследование.