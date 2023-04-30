В Баку задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов

Сотрудники 25-го отдела Низаминского районного управления полиции задержали жителя Гаджигабульского района Фуада Солтанова, подозреваемого в совершении серии краж на территории Баку.
Как сообщили
Кроме того, он, путем перевода с банковской карточки через украденный телефон, присвоил 995 манатов одного из потерпевших.
Расследование по факту продолжается.
Потерпевших от действий Ф.Солтанова просят обратиться в Низаминское районное управление полиции, 25-й отдел полиции, а также в МВД по телефону 102 или посредством страниц ведомства в социальных сетях.