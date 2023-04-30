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В Баку задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов

В Баку задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов Сотрудники 25-го отдела Низаминского районного управления полиции задержали жителя Гаджигабульского района Фуада Солтанова, подозреваемого в совершении серии краж на территории Баку.
Происшествия
30 апреля 2023 г. 10:23
В Баку задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов

Сотрудники 25-го отдела Низаминского районного управления полиции задержали жителя Гаджигабульского района Фуада Солтанова, подозреваемого в совершении серии краж на территории Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе следствия было установлено, что он подходил к различным лицам и просил у них мобильный телефон, чтобы позвонить, а затем скрывался с места происшествия, не вернув телефон потерпевшим. Также было выявлено, что Ф.Солтанов совершил аналогичные действия на территории нескольких районов столицы.

Кроме того, он, путем перевода с банковской карточки через украденный телефон, присвоил 995 манатов одного из потерпевших.

Расследование по факту продолжается.

Потерпевших от действий Ф.Солтанова просят обратиться в Низаминское районное управление полиции, 25-й отдел полиции, а также в МВД по телефону 102 или посредством страниц ведомства в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Danışmaq adı ilə mobil telefonlar istəyib, oğurlayan şəxs saxlanılıb

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