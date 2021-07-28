В Баку задержан подозреваемый в хищении средств с банковской карты шехида

В Баку задержан подозреваемый в хищении средств с банковской карты шехида

Накануне в 27-й отдел Ясамальского районного управления полиции Баку обратилась жительница Гёйчайского района Ш.Гафарова, которая сообщила о хищении 3 960 манатов с банковской карты ее сына Кянана Гафарова, ставшего шехидом.

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Накануне в 27-й отдел Ясамальского районного управления полиции Баку обратилась жительница Гёйчайского района Ш.Гафарова, которая сообщила о хищении 3 960 манатов с банковской карты ее сына Кянана Гафарова, ставшего шехидом. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД). В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Гёйчайского района М.Гафаров. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook