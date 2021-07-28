О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку задержан подозреваемый в хищении средств с банковской карты шехида

В Баку задержан подозреваемый в хищении средств с банковской карты шехида Накануне в 27-й отдел Ясамальского районного управления полиции Баку обратилась жительница Гёйчайского района Ш.Гафарова, которая сообщила о хищении 3 960 манатов с банковской карты ее сына Кянана Гафарова, ставшего шехидом.
Происшествия
28 июля 2021 г. 12:13
В Баку задержан подозреваемый в хищении средств с банковской карты шехида

Накануне в 27-й отдел Ясамальского районного управления полиции Баку обратилась жительница Гёйчайского района Ш.Гафарова, которая сообщила о хищении 3 960 манатов с банковской карты ее сына Кянана Гафарова, ставшего шехидом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Гёйчайского района М.Гафаров.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şəhidin bank kartından pul oğurlayan şəxs tutulub

Другие новости из категории

Обвиняемые в шпионаже армяне раскаиваются в содеянном - ОБНОВЛЕНО
Обвиняемые в шпионаже армяне раскаиваются в содеянном - ОБНОВЛЕНО
28 июля 2021 г. 12:50
В Азербайджане вчера на свадьбы не пустили 2 476 человек
В Азербайджане вчера на свадьбы не пустили 2 476 человек
28 июля 2021 г. 10:01
Прокуратура об убийстве в Сумгайыте
Прокуратура об убийстве в Сумгайыте
28 июля 2021 г. 09:52
Продолжится суд над арестованными в Карабахе армянскими преступниками
Продолжится суд над арестованными в Карабахе армянскими преступниками
28 июля 2021 г. 08:00
В Шабране столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Шабране столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
28 июля 2021 г. 00:58
В Самухе спор завершился поножовщиной
В Самухе спор завершился поножовщиной
27 июля 2021 г. 23:05
Обильные дожди и град создали в Гяндже ряд проблем
Обильные дожди и град создали в Гяндже ряд проблем
27 июля 2021 г. 20:35
Арендатор отеля в Шамахы оштрафован на 4 тысячи манатов
ФотоАрендатор отеля в Шамахы оштрафован на 4 тысячи манатов
27 июля 2021 г. 17:36
На Машинном рынке в Баку мужчина подорвал себя гранатой
На "Машинном рынке" в Баку мужчина подорвал себя гранатой
27 июля 2021 г. 17:27
Прокурор потребовал приговорить экс-замминистра к 10 годам тюрьмы
Прокурор потребовал приговорить экс-замминистра к 10 годам тюрьмы
27 июля 2021 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi