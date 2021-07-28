В Баку задержан подозреваемый в хищении средств с банковской карты шехида

Накануне в 27-й отдел Ясамальского районного управления полиции Баку обратилась жительница Гёйчайского района Ш.Гафарова, которая сообщила о хищении 3 960 манатов с банковской карты ее сына Кянана Гафарова, ставшего шехидом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).
В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Гёйчайского района М.Гафаров.
По факту ведется расследование.