​В Баку задержан отец молодого человека, убившего полицейского

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Прошлой ночью, во время рейда, проведенного государственной дорожной полицией, задержан отец молодого человека, насмерть сбившего на своей машине полицейского и осужденного три года назад. Об этом Report сообщили в правоохранительных органах. Исмаил Гасанов задержан на проспекте Нобеля за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В результате проведенного разбирательства выяснилось, что его сын Гусейн Исмаилов - 1990 года рождения, осужден за наезд на сотрудника дорожно-патрульной службы Мехмана Керимова в 2012 году на трассе Баку-Аэропорт, на территории Сабунчинского района. В результате этого сотрудник ДПС скончался от полученных травм.