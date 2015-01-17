 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку задержан отец молодого человека, убившего полицейского

    Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гусейн Исмаилов лишен свободы сроком на 14 лет и 6 месяцев

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Прошлой ночью, во время рейда, проведенного государственной дорожной полицией, задержан отец молодого человека, насмерть сбившего на своей машине полицейского и осужденного три года назад. Об этом Report сообщили в правоохранительных органах. Исмаил Гасанов задержан на проспекте Нобеля за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В результате проведенного разбирательства выяснилось, что его сын Гусейн Исмаилов - 1990 года рождения, осужден за наезд на сотрудника дорожно-патрульной службы Мехмана Керимова в 2012 году на трассе Баку-Аэропорт, на территории Сабунчинского района. В результате этого сотрудник ДПС скончался от полученных травм.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi