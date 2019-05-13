В Баку задержан насмерть сбивший пешехода и сбежавший с места ДТП водитель

В результате незамедлительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры Наримановского района Баку был задержан и передан следствию совершивший на территории района ДТП и оставивший место происшествия водитель.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Главного управления города Баку и городской прокуратуры.

12 мая на проспекте Зии Буниятова Наримановского района Алиев Руслан Сирадж оглу 1986 г.р. за рулем автомобиля марки Lifan с государственным регистрационным номером 99-HJ-019, которым он управлял без доверенности, насмерть сбил пытавшегося перейти дорогу Ахмедова Назима Ханлар оглу 1965 г.р и сбежал с места аварии.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК АР.

В ходе следствия появились подозрения, что причиной происшествия стало грубое нарушение Русланом Алиевым правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

В результате незамедлительных оперативно-следственных мероприятий Р.Алиев был задержан в качестве подозреваемого лица и допрошен в присутствии предоставленного ему защитника.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.