В Баку задержан водитель за управление автомобилем без номерного знака

В Баку полиция задержала водителя, управлявшего автомобилем без номерного знака.

В Баку полиция задержала водителя, управлявшего автомобилем без номерного знака.

Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Житель Хачмазского района Тебриз Магеррамов был остановлен на стационарном посту дорожной полиции в Гарадагском районе за управление автомобилем марки Azsamand без государственных регистрационных знаков. В ходе проверки также выяснилось, что у него нет водительских прав.

По обоим фактам были приняты меры в соответствии с законодательством.

Однако впоследствии Магеррамов вместе со своим другом прибыл на пост ДПС и стал угрожать, что они сожгут автомобиль и нанесут себе увечья. Мужчины также оказали сопротивление сотрудникам дорожной полиции, призывавшим их к порядку. В итоге оба нарушителя были задержаны и переданы в территориальный орган полиции.

Главное управление государственной дорожной полиции заявляет, что в отношении лиц, угрожающих безопасности участников дорожного движения, будут приниматься решительные меры в соответствии с требованиями законодательства.