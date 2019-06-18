​В Баку задержан наркоторговец

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 23-м отделением Низаминского районного управления полиции были задержаны лица, причастные к торговле наркотиками.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, житель Баку Фируз Мехдизаде был задержан полицией за кражу 242 манатов с банковской карты Ибрагима Джафарова.

При личном осмотре при нем были обнаружены и изъяты 0,185 граммов героина. Ф.Мехдизаде в своих показаниях признался, что приобрел героин у некого Гюндуза в поселке Кешля Низаминского района.

В продолжение оперативных мер был задержан и передан следствию занимающийся продажей наркотиков ранее неоднократно судимый Гюндуз Тахиров. Во время обыска в его доме были обнаружены 3,550 граммов героина, 5 килограммов 10 граммов сушеной марихуаны, различные виды психотропных препаратов и 10 кустов культивируемой конопли.

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны, расследование продолжается.