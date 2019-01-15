В Баку задержан наркоторговец - ВИДЕО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе столицы задержан наркоторговец.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, органами внутренних дел продолжаются меры, направленные на разоблачение лиц, занимающихся незаконным оборотом и торговлей наркотических веществ.

Так, на основе поступившей информации в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12 отдела Сабунчинского РУП, в поселке Балаханы был задержан Мушвиг Новрузов, занимающийся продажей наркотических средств. Мужчина был задержан полицейскими при попытке продать условному покупателю 0,581 грамма наркотического средства - героина за 30 манатов.

В продолжение оперативных мер были обнаружены и изъяты 1 кг 710 гр героина, спрятанных М.Новрузовым с целью дальнейшей продажи. В своих показаниях задержанный признался, что уже некоторое время занимается продажей наркотических средств.

Собранные по факту в 12 отделе полиции материалы для расследования были направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП.