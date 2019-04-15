В Баку задержан наркобарон по прозвищу "Пабло Эскобар"

В результате успешной операции сотрудников Хатаинского районного отделения полиции города Баку были задержаны члены сети, занимающейся незаконным оборотом и сбытом наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате проведенной операции по подозрению в краже бытовых предметов, электроники, золотых украшений и денег был задержан житель столицы Кянан Джавадов. Он сообщил, что украденное обменял у некоего Эльхана на наркотики для личного употребления.

Продавший К.Джавадову наркотики житель столицы, ранее судимый Эльхан Мамедов был задержан. Кроме того были задержаны еще четверо жителей столицы, принимающие наркотики в доме Э.Мамедова: Эльшад Сеидов, Вагиф Мамедов, Самир Гурбанов и Ялчын Гусейнов. Сотрудники полиции также установили источник, поставляющий Э.Мамедову наркотики, и задержали жителя города Магомеда Мамедзаде.

Отметим, что М.Мамедзаде считал своим кумиром самого опасного наркобарона в мире в 80-ые годы прошлого столетия Пабло Эскораба и даже набил на груди татуировку с его именем.

В отношении задержанных в следственном отделе Хатаинского РПУ возбуждено уголовное дело. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.