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В Баку задержан находившийся в розыске мужчина

В Баку задержан находившийся в розыске мужчина В ходе личного обыска у него был обнаружен героин
Происшествия
6 февраля 2021 г. 13:24
В Баку задержан находившийся в розыске мужчина

Задержанный в Баку за кражу мужчина был причастен и к другим преступлениям.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, операцию провели сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

Разыскиваемый по статье 177 (кража) Уголовного кодекса ранее судимый житель поселка Рамана М.Гафаров был задержан, в ходе личного обыска у него был обнаружен героин.

Проведенными оперативными мерами было установлено, что мужчина причастен к хищению денег в одном из магазинов, табачных изделий на сумму 1 600 манат, нефтепродуктов, а также угоне грузовика "ЗИЛ", принадлежащего Р.Гусейнову.

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