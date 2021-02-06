В Баку задержан находившийся в розыске мужчина

В ходе личного обыска у него был обнаружен героин

Задержанный в Баку за кражу мужчина был причастен и к другим преступлениям.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, операцию провели сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

Разыскиваемый по статье 177 (кража) Уголовного кодекса ранее судимый житель поселка Рамана М.Гафаров был задержан, в ходе личного обыска у него был обнаружен героин.

Проведенными оперативными мерами было установлено, что мужчина причастен к хищению денег в одном из магазинов, табачных изделий на сумму 1 600 манат, нефтепродуктов, а также угоне грузовика "ЗИЛ", принадлежащего Р.Гусейнову.