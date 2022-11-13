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В Баку задержан мужчина, застреливший бывшую супругу и сына

В Баку задержан мужчина, застреливший бывшую супругу и сына В Баку задержан мужчина, застреливший в свою бывшую жену и сына.
Происшествия
13 ноября 2022 г. 14:28
В Баку задержан мужчина, застреливший бывшую супругу и сына

В Баку задержан мужчина, застреливший бывшую жену и сына.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Сураханского района.

Так, 13 ноября около 11 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что в Сураханском районе столицы из огнестрельного оружия ранены два человека.

На основании проведенных следственных действий установлены обоснованные подозрения, что Эльдар Дадашов, 1955 года рождения из охотничьего ружья застрелил экс-супругу Назилю Пиримову, 1958 года рождения и сына Агали Дадашова, 1988 года рождения.

По данному факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) УК.

Э.Дадашов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности.

Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçmiş arvadını və oğlunu güllələyən şəxs tutulub

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