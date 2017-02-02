В Баку задержан мужчина, занимавшийся продажей просроченных автомобильных шин

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел республики провели успешное оперативно-розыскное мероприятие в рамках борьбы с продажей некачественных автомобильных шин, которые нередко становятся причиной аварий на магистральных дорогах. Цель мероприятия заключалась в охране здоровья граждан, обеспечении безопасности и борьбе против занимающихся данной незаконной деятельностью лиц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Так, на основе поступившей информации, сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью был задержан житель Газахского района Фарид Шамилов, занимавшийся в одном из объектов в Хатаинском районе столицы продажей автомобильных шин с истекшим сроком годности.

В ходе расследования было установлено, что с помощью специального оборудования он обрабатывал просроченные шины, наносил на них линии и продавал под видом новых, и путем мошенничества нанес гражданам ущерб в крупном размере.

В центре, где работал Ф.Шамилов обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств около 1 000 ед. подобных шин.

В заключении экспертизы отмечается, что обработка просроченных шин кустарными методами может стать причиной аварийных ситуаций на дорогах.

В связи с указанным фактом следственным отделом Главного управления ведется расследование.