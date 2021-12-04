В Баку задержан мужчина, занимавшийся онлайн-продажей наркотиков

В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Эльшада Гулиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Эльшада Гулиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Фаига Ганиева.

Время проведения подготовительного заседания суда пока неизвестно.

Отметим, что житель Гянджи Э.Гулиев был задержан в июле 2021 года сотрудниками Насиминского районного управления полиции по подозрению в онлайн-продаже наркотических средств и психотропных веществ в социальных сетях.

При обыске в его автомобиле были обнаружены героин, психотропное вещество метамфетамин и электронные весы.

В своих показаниях Э.Гулиев заявил, что приобрел наркотики с целью продажи у иностранца, с которым познакомился в социальных сетях.

По данному факту в следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

Э.Гулиев был задержан и привлечен к следствию, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.