В Баку задержан мужчина, выращивающий дома коноплю

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел проведена очередная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате операции, проведенной на основе полученной сотрудниками управления по борьбе с наркотиками Главного управления полиции г.Баку информации, был задержан подозреваемый в культивации наркотических растений житель Хазарского района Бреус Вадим Владимирович.

При обыске с участием понятых в его доме в поселке Бина были обнаружены и изъяты 54 куста конопли общим весом 5 кг 168 г, а также 177,295 г высушенной и 150 г не высушенной марихуаны. Задержанный был передан следствию с изъятыми вещественными доказательствами. В.Бреус признался, что намеренно выращивал наркотические растения для личного использования.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются.