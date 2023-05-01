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В Баку задержан мужчина, вовлекавший девушек в наркокурьерство

В Баку задержан мужчина, вовлекавший девушек в наркокурьерство Сотрудники Сабаильского районного управления полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали жительницу Сумгайыта Рамилю Гурбанову.
Происшествия
1 мая 2023 г. 12:16
В Баку задержан мужчина, вовлекавший девушек в наркокурьерство

Сотрудники Сабаильского районного управления полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали жительницу Сумгайыта Рамилю Гурбанову.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

При досмотре у нее было обнаружено наркотическое средство героин, приобретенное для личного употребления. Рамиля Гурбанова рассказала, что приобрела героин у своего знакомого по имени Эмиль, а доставкой наркотиков занималась по его заданию.

Житель Сальянского района Эмиль Гаджиев, продавший наркотики Рамиле Гурбановой, был задержан на территории Сабаильского района и передан следствию. При обыске в доме, где он проживал, было обнаружено около 2 кг героина, метамфетамина, 15 кг марихуаны и другие вещественные доказательства. Эмиль Гаджиев признался, что продавал наркотики в столице. Он рассказал, что приобрел наркотики у гражданина Ирана по имени Аскер, с которым познакомился в социальных сетях, и по указанию этого человека организовал продажу наркотиков в столице.

По выявленным фактам в Сабаильском районном отделе полиции продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda gənc qızları narkokuryerliyə cəlb edən şəxs saxlanılıb

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