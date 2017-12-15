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    В Баку задержан мужчина, воровавший у женщин сумки

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В результате очередной операции сотрудников органов внутренних дел задержан мужчина, совершавший кражи на территории Хатаинского района.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

    В Хатаинское РУП поступила информация о краже неизвестным сумки жительницы столицы, в которой были деньги, пенсионная карта и пр. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Ярдымлинского района Орхан Нуриев.

    Удалось также раскрыть другое совершенно им преступление. Было установлено, что 17 ноября О.Нуриев отнял у женщины на территории Хатаинского района сумку, в которой находилось 230 манатов.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Отметим, что не исключается участие О.Нуриева и в других аналогичных преступлениях. Жертвы совершенных О.Нуриевым аналогичных преступлений могут обратиться в Call-центр "102" министерства внутренних дел или же в Хатаинское РУП. 

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