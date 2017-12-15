В Баку задержан мужчина, воровавший у женщин сумки

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В результате очередной операции сотрудников органов внутренних дел задержан мужчина, совершавший кражи на территории Хатаинского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

В Хатаинское РУП поступила информация о краже неизвестным сумки жительницы столицы, в которой были деньги, пенсионная карта и пр. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Ярдымлинского района Орхан Нуриев.

Удалось также раскрыть другое совершенно им преступление. Было установлено, что 17 ноября О.Нуриев отнял у женщины на территории Хатаинского района сумку, в которой находилось 230 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, что не исключается участие О.Нуриева и в других аналогичных преступлениях. Жертвы совершенных О.Нуриевым аналогичных преступлений могут обратиться в Call-центр "102" министерства внутренних дел или же в Хатаинское РУП.