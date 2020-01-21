В Баку задержан мужчина, укравший телефон у ребенка в больнице ОМД

Задержан злоумышленник, совершивший ряд краж в бакинском метро.

Как сообщает Report, 19 января около 19:30 в поезде метро на станции "Иншаатчылар" при невыясненных обстоятельствах был украден мобильный телефон из кармана столичной жительницы Н.Гамидовой.

Позднее Н.Гамидова обратилась в правоохранительные органы.

В результате совместных оперативных мер, проведенных сотрудниками Управления угрозыска Главного управления полиции города Баку и отдела уголовного розыска отделения полиции по охране Бакинского метрополитена, по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый житель Баку Эльчин Мамедов 1966 г.р.

В ходе расследования выяснилось, что в тот же день Э.Мамедов около 14:30 на станции метро "28 Мая" украл телефон у Х.Абудовой 1982 г.р.

Кроме того, было установлено, что несколько дней назад он украл мобильный телефон, выхватив его из рук 2-летнего ребенка в Научно-исследовательском институте педиатрии им. К.Фараджовой (больница ОМД).

По факту ведутся расследования, не исключены другие деяния Э.Мамедова.