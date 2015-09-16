​В Баку задержан мужчина, установивший украденные госномера на свою машину

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, укравший и установивший на свою машину государственный номерной знак другого автомобиля.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел.

Сотрудники службы "Безопасный город" выявили факт передвижения в поселке Мардакяны автомобиля марки "ВАЗ 2107" с украденным на территории Хазарского района государственным номерным знаком, принадлежащим автомобилю Гюлай Оруджевой марки "Hyundai".

Водитель автомобиля был задержан сотрудниками Хазарского РУП.

По факту ведется расследование.