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    ​В Баку задержан мужчина, установивший украденные госномера на свою машину

    По факту ведется расследование

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, укравший и установивший на свою машину государственный номерной знак другого автомобиля.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел.

    Сотрудники службы "Безопасный город" выявили факт передвижения в поселке Мардакяны автомобиля марки "ВАЗ 2107" с украденным на территории Хазарского района государственным номерным знаком, принадлежащим автомобилю Гюлай Оруджевой марки "Hyundai".

    Водитель автомобиля был задержан сотрудниками Хазарского РУП.

    По факту ведется расследование.

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