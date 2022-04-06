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В Баку задержан мужчина, воровавший кабель лифтов многоэтажных зданий

В Баку задержан мужчина, воровавший кабель лифтов многоэтажных зданий В Баку совершена кража из более чем 20 многоэтажных зданий.
Происшествия
6 апреля 2022 г. 16:17
В Баку задержан мужчина, воровавший кабель лифтов многоэтажных зданий

В Баку совершена кража из более чем 20 многоэтажных зданий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Бинагадинского РУП, был задержан ранее судимый житель Баку Солтан Рзаев.

В результате расследований выяснилось, что он перерезал и украл кабели для лифтов из более чем 20 многоэтажных зданий, расположенных в Бинагадинском и других районах столицы.

В своих показаниях С.Рзаев сообщил, что продал украденные кабели в различных пунктах приема металлолома.

Собранные по фактам материалы направлены в Следственный отдел Бинагадинского РУП. Решением суда в отношении С.Рзаева избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 20-dən artıq binadan oğurluq edilib

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