В Баку задержан мужчина, воровавший кабель лифтов многоэтажных зданий

В Баку совершена кража из более чем 20 многоэтажных зданий.

В Баку совершена кража из более чем 20 многоэтажных зданий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Бинагадинского РУП, был задержан ранее судимый житель Баку Солтан Рзаев.

В результате расследований выяснилось, что он перерезал и украл кабели для лифтов из более чем 20 многоэтажных зданий, расположенных в Бинагадинском и других районах столицы.

В своих показаниях С.Рзаев сообщил, что продал украденные кабели в различных пунктах приема металлолома.

Собранные по фактам материалы направлены в Следственный отдел Бинагадинского РУП. Решением суда в отношении С.Рзаева избрана мера пресечения в виде ареста.