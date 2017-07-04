В Баку задержан мужчина, совершивший ДТП на угнанном из мойки автомобиле

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, совершивший ДТП на машине, угнанной им из автомойки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Отмечается, что 3 июля в час ночи в Наримановское РУП поступила информация из больницы, куда поместили сбитого автомобилем жителя столицы Вахида Ахмедова.

Незамедлительно была создана и отправлена в больницу оперативная группа. Состояние пострадавшего было тяжелым и по этой причине получить у него какую-либо информацию не удалось.

Воспользовавшись возможностями службы "Безопасный город", сотрудникам полиции удалось установить, что ДТП было совершено автомобилем "ВАЗ-2106" на улице Ф.Хойского.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников уголовного розыска Наримановского РУП и 18-го отделения полиции было установлено имя владельца автомобиля (им оказался житель Баку Сеймур Наджафов) и его пригласили в Управление полиции.

В своих показаниях С.Наджафов заявил, что некоторое время назад доверил свой автомобиль работающему в автомойке Валеху, который должен был помыть машину.

В результате проведенных мероприятий был уточнен адрес указанного лица - жителя Баку Валеха Рахманова. Он был задержан и доставлен в Управление полиции.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что он совершил на указанной машине ДТП, и сбежав с места аварии, бросил автомобиль на территории Насиминского района.

По факту в Наримановском РУП возбуждено уголовное дело.