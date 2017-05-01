В Баку задержан мужчина, совершавший кражи с христианского кладбища

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел задержали еще одного человека, подозреваемого в краже железных ограждений и других металлических предметов с территории христианского кладбища в пос. Балаханы Сабунчинского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

В результате проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП успешных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении указанных краж житель Бейлаганского района, ранее судимый Эльшан Мамедов.

В ходе досмотра частного дома, в котором проживал задержанный, обнаружены и изъяты железные ограждения и металлические вывески с могил. При предварительном допросе Э. Мамедов признался, что сдал часть украденных предметов в пункты приема металла.

По факту возбуждено уголовное дело Сабунчинским РУП, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.