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    В Баку задержан мужчина, совершавший кражи с христианского кладбища

    По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются© DİN

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел задержали еще одного человека, подозреваемого в краже железных ограждений и других металлических предметов с территории христианского кладбища в пос. Балаханы Сабунчинского района.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

    В результате проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП успешных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении указанных краж житель Бейлаганского района, ранее судимый Эльшан Мамедов.

    В ходе досмотра частного дома, в котором проживал задержанный, обнаружены и изъяты железные ограждения и металлические вывески с могил. При предварительном допросе Э. Мамедов признался, что сдал часть украденных предметов в пункты приема металла.

    По факту возбуждено уголовное дело Сабунчинским РУП, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. 

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