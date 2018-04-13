В Баку задержан мужчина, сорвавший медальон с шеи иностранки

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Центр звонков "102" министерства внутренних дел поступила информация о том, что иностранный гражданин на территории Насиминского района Баку подвергся ограблению.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции приняли соответствующие меры. Гражданка иностранного государства сообщила, что в ночное время суток на улице А.Асланова неизвестный, применив силу, пытался отнять у нее кошелек и мобильный телефон, но увидев, что она сопротивляется, мужчина скрылся, а женщина обнаружила, что на ее шее нет медальона.

В результате, оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно Управлением полиции города Баку и 22-м отделом Управлением полиции Насиминского района был задержан подозреваемый в совершении преступления.

Установлено, что это ранее судимый житель Ширвана Эльнур Агаев.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.